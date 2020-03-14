لمجرد يُؤكِّد أنّه ليس نادمًا على شيء رغم المحاكم والقضايا

كشف الفنان سعد لمجرد عن تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية وطفولته، وعن الأزمات التي مر بها وهل يشعر بالندم عليها بعد أن استطاع تجاوزها خلال الفترة الماضية.

وتحدّث الفنان سعد لمجرد في لقائه عن الشهرة وتأثيرها عليه كنجم وتحديدا بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال السنوات الماضية وهل أصيب بالغرور بعد هذا النجاح فقال: "كل إنسان عادي يجب أن يكون حذرا عندما تسيطر الشهرة على حياته ويجب أن يبتعد عن الغرور واعتقد بأن تربية الإنسان هي التي تعيده إلى المكان الذي بدا فيه، والنجم العالمي ويل سميث هو مثلي الأعلى في عدم الغرور، وعلاقتي مع أصدقائي وأفراد عائلتي دوما ما تكون طبيعة بعيدا عن أي أشياء رسمية، ولا أنكر أن البعض يمر بأزمة الغرور في البدايات"، وأضاف: "الشهرة ليست شيئا سهلا ويجب أن يكون كل شخص قادرا على التعامل مع الشهرة التي لا تعد كلها إيجابيات".

وكشف سعد لمجرد أيضا عن السبب الذي يجعله غير نادم على أي شيء مر به خلال رحلته الفنية واعتبر أن كل تجربة جعلته يتعلم منها وغير نادم عليها حيث أكد: "أنا أخاف من الله وهو الوحيد الذي أخشى منه ومن بعده الوالدين، وأجد أن أفضل لحظة في حياتي عندما أجد والدي ووالدتي فخوران بي، وأصعب لحظة هي عدم شعوري بهذا، ولست نادما على أي شيء فكل ما مررت به جعلني أتعلم أشياء كثيرة، وهي السبب فيما أنا عليه الآن".

وأوضح سعد لمجرد أنه يرغب في نسيان كل الذكريات الصعبة التي مر بها فقال: "أعطي أهمية أكثر للأشياء الجيدة في حياتي واستمتع بكل لحظة، وأتذكر دائما أن الحياة رحلة حتى الذكريات الصعبة أسعى لنسيانها لأن كل شيء يمر".

تحدّث سعد لمجرد عن فترة طفولته التي ظهر من خلالها اهتمامه بالموسيقى والتمثيل وتحديدا بسبب أنه من عائلة فنية فقال: "في طفولتي كنت أحب الحضور في الأعمال المسرحية مع والدى ووالدتي وكذلك أحب الاستماع إلى الموسيقى وعلاقتي بالاثنين قوية ويلعبان دورا كبيرا في حياتي"، وأضاف لمجرد: "المرحلة التي أعيشها الآن في حياتي مختلفة، فكل فنان يتغرب ويعيش بعيدا عن بلده يتحول إلى مرحلة الهدوء وتحديدا بعد عمر الـ30 لأنه يكون قد مر بتجارب كثيرة، ويضع حدا لأشياء كثيرة قام بها في الماضي، ويبدأ التفكير في المستقبل بشكل جدي".

وتحدث سعد لمجرد عن علاقته بالجمهور وأنهم السبب الحقيقي في استمراره وشعوره بأنه لا يزال قادرا على تقديم أعمال ناجحة فقال: "أشعر بالسعادة عندما يجمعني لقاء مع المحبين لأنني أشعر بحبهم، ولست من النوع الذي يرسم الابتسامة على وجهه بل أجد شخصيتي تتعامل مع حب الجمهور بعفوية واضحة، حتى إذا مررت بتجارب صعبة عندما أقابل طفلا صغيرا أو سيدة كبيرة تعبر لي عن سعادتها بما أقدمه أنسى أي شيء محزن".

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أما عن نجاح أغنية "إنساي" فقال لمجرد: "عندما اختار أغنية وتنجح أشعر بأنني موجود وناجح وأنني قادر على تقديم عمل جيد واستمتع برد الفعل، وهذا ما حدث مع أغنية (إنساي) التي اخترت كلماتها ولحنها مع محمد رمضان وحققت هذا النجاح الكبير والذي جعلني أقول أننى فعلتها من جديد".

يذكر أن سعد لمجرد مر بأزمة كبيرة خلال السنوات الماضية تسببت في منعه من السفر والبقاء في فرنسا على خلفية قضية اغتصاب، وقد سمح للمجرد خلال الفترة الماضية بالحركة والمشاركة في فعاليات فنية على الرغم أن القضاء الفرنسي قرر منذ أسابيع أن يحيل سعد لمجرد إلى محكمة الجنايات والغاء الحكم الأخير بتخفيف التهم من اغتصاب إلى اعتداء وعنف، وهو ما يعتبر تطوراً صادماً في قضية سعد لمجرد الذي تجاهل كل هذا واستمر في تقديم أعماله الفنية.

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