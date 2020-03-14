مصطفى تكشف سبب رفضها دخول أبنائها في مجال التمثيل

قالت الفنانة نشوى مصطفى، أنها تزوجت زواج تقليدي ولكنها أحبت زوجها بعد الزواج، مؤكدة أن هذا لا يعني أنها ليست مع الزواج عن حب.وأكدت "نشوى"، أن زوجها دائمًا ما يقف بجانبها ويدعمها في حياتها العملية لأنه يعلم جيدًا نوعية الأعمال التي تقدمها ومدى أحترامها لجمهورها، كما أنه داعم لأسرته فهو قائد سفينة الحياة بالنسبة لها.

وأضافت أن زوجها صارم جدًا مع أبنائها رغم أن قمة في الحنان والحب والعطف علي أسرته إلا أنه لديه قناعه أنه يجب أن يكون الطرفين الزوج والزوجة غير متسهلين أو صارمين مع أبنائهم فيجب أن يكون طرف منهم صارم والآخر متسهل معهم حتي تنجح تربيتهم وهذا ما فعله، معبرة عن ذلك بقول "زوجي سي سيد في البيت وانا يناسبني جدًا هذه الشخصية" .

وأوضحت "نشوى"، أنها رفضت دخول أبنائها الوسط الفني، وذلك لأنها تعلم جيدًا أن هذا المجال قائم علي الحظ ومن ثم الذكاء الاجتماعي والعلاقات وفي النهاية الموهبة.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

نشوى مصطفى مطلوبة لإحياء حفلات الزفاف

نشوى مصطفى تتعرض لحادث سرقة وابنها الأكثر تضررًا