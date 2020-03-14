عبده يُوضِّح أنّه يعيش حالة حذر بسبب انتشار فيروس "كورونا"

كشف الفنان الكبير محمد عبده عن رأيه في الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وكذلك وجه رسالة لكل من الفنانة أحلام والفناة أصالة بسبب خلافهما الأخير.

وحل الفنان الكبير ضيفا على قناة "سكاي نيوز عربية" في لقاء جمعه على هامش مهرجان الفجيرة الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد أنه يعيش حالة من الحذر في الانتقالات التي يقوم بها خلال هذه الفترة بسبب انتشار فيروس "كورونا" لكن هذا الحذر لم يصل بعد إلى مرحلة الخوف، فقال: "لا أعيش في هواجس الكورونا بالمعني الحرفي، بل أعيش حالة من الحذر، فيجب أن يكون هناك حذر في هذه الظروف ولا أتمنى أن أتعرض أو يتعرض أحد لمثل هذه النوعية من الأمراض، ويارب يحمي جميع البلاد من هذا المرض".

وجه فنان العرب محمد عبده أثناء اللقاء رسالة للنجمتين أحلام وأصالة بسبب الخلافات التي وقعت بينهما خلال الفترة الماضية واعتبر النجم السعودي أن هذه الخلافات سوف تزول مع الوقت فقال: "لا اعتقد أن هناك جفاء بين أحلام وأصالة إلا على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الثنائي في الحقيقة أحباب وأعرفهما تماما، فالفنان لا يحمل زعل أو حقد على فنان آخر، لكن قد يكون هذا الخلاف نوع من المشاكسة الإعلامية التي من الممكن أن تزول مع الوقت".

وتحدث الفنان محمد عبده أيضا عن سعادته بمشاركته الأخيرة في مهرجان الفجيرة فقال: "تمنيت منذ سنوات أن أحيي حفلا هنا في الفجيرة، وهذا الحلم تحقق، وشاركت في أوبريت (من التراب إلى السحاب) واعتبره عمل فني مميز، وأتمنى أن أقدم أعمال فنية تنال إعجاب الجمهور الإماراتي".

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أما عن الفعاليات الفنية التي شاهدتها السعودية أكد محمد عبده: "السعودية تعيش فترة أحلام الشباب التي تتحقق وتحديدا في مجال الأغنية فباتت كل منطقة الآن في السعودية ترغب في إقامة فعاليات غنائية فيها لمشاهدة نجوم المملكة، فالمناطق العديدة التي كانت محظورة فيها الحفلات تشهد إقامة فعاليات فنية فيها".

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