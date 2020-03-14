شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب Fantasy Island يحقق 45 مليون دولار منذ طرحه فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم الرعب Fantasy Island إلى 45 مليونا و400 ألف دولار، في شباك التذاكر حول العالم، وطرح فيلم الرعب الجديد تزامنا مع عيد الحب يوم 14 فبراير الماضى، وانقسمت إيرادات الفيلم بين 26 مليونا و125 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و19 مليونا و276 ألف دولار أمريكى في دور العرض حول العالم.

وبذلك يكون الفيلم قد تخطى تكلفة ميزانيته التى وصلت إلى 7 ملايين دولار أمريكى، والعمل من إنتاج شركة سونى، ووصلت مدته إلى ساعة و50 دقيقة.

فيلم Fantasy Island من بطولة ماجي كيو، لوسي هيل، بورتيا دوبليداي، مايكل بينيا، مايكل روكر، كيم كوتس، شارلوت مكيني، ريان هانسن، باريسا فيتز هينلي، إيفان إيفاجورا، روبي جونز، أوستن ستويل، جيمي أو يانج، جوران د، نيك سلاتر.

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ويدور فيلم Fantasy Island الجديد حول السيد روارك الغامض، الذى يجعل الأحلام السرية لضيوفه المحظوظين تتحقق في منتجع استوائي فاخر، ولكنه بعيد المنال، وسيحتاج منهم القيام ببعض الأشياء لتحقيقه، ولكن عندما تتحول الأوهام إلى كوابيس، يتعين على الضيوف حل لغز الجزيرة من أجل الهروب، والحفاظ على حياتهم. والفيلم من إخراج جيف وادلو، الذى شارك في التأليف مع جيليان جاكوبس، وكريستوفر روش.

كما قامت شركة سونى بتغيير موعد طرح فيلمها الجديد Uncharted، من 18 ديسمبر من العام الحالى إلى 5 مارس من العام المقبل 2021، والعمل الجديد يقوم ببطولته توم هولاند، وسيقوم بإخراجه روبن فلايشر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline"، وتم ذلك بعد حوالى الأسبوعين من إعلان موعد طرح الفيلم النهائى.

ويواجه فيلم Uncharted العديد من التغييرات منذ الإعلان عن العمل على العمل الجديد، والذى يدور حول لعبة فيديو PlayStation، وسيقوم كل من Rafe Judkins وفريق Iron Man المكون من Art Marcum & Matt Holloway بكتابة سيناريو الفيلم الجديد.