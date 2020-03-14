شكرا لقرائتكم خبر عن هالة فاخر مريضة زهايمر عشان " سكر زيادة" مع نبيلة عبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة هالة فاخر تصوير مشاهدها فى مسلسل "سكر زيادة"، من بطولة النجمتين الكبيرتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، والذي تم تغيير اسمه مؤخرًا، حيث كان يحمل عنوان "نساء من ذهب"، وتجسد خلال أحداثه دور الصديقة المقربة لنبيلة عبيد ولكن مصابة بالزهايمر وتنسى كل شىء، مما يجعل أحداث دورها تتصاعد فى إطار كوميدى.

"سكر زيادة"يضم مجموعة من النجوم منهم نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، ويظهر العديد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم أحمد السقا، نانسي عجرم، بيومي فؤاد، روجينا، خالد أنور، هنادي مهنى، مليان السيد، والمسلسل من تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.

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‎المسلسل مأخوذ من الفورمات الأمريكي التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.

وظهرت هالة فاخر فى رمضان الماضى بمسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.