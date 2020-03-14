ابنته زوجة فنان شهير.. من هو الفنان حسني شريف والد تامر حسني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

يحتفل اليوم الفنان حسني شريف، والد الفنان تامر حسني، بعيد ميلاده الـ 76، ولد حسني شريف في مثل هذا اليوم، 14 مارس 1944، وشارك في عدد من الأفلام منها فيلم "مسعود سعيد ليه"، وله عدد من الأغاني الشهيرة منها "مين زيك مين".

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان حسني شريف:

- اسمه الكامل حسني شريف عباس فرغلي.

- بدأ نشاطه السينمائي في الستينيات وظهر فى عدة أفلام حتى نهاية الثمانينيات، منها فيلم جدعان حارتنا 1965، وكدابين الزفة 1986 والجوازة دي مش لازم تتم 1988.

- شارك في 8 أفلام كممثل في أدوار صغيرة أو دور المطرب، كان آخرها فيلم "الجوازة دي مش لازم تتم" في عام 1988.

- شارك بغناء التواشيح في مسلسل الحرملك لبوسي وكرم مطاوع، سنة 1983.

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- سافر إلى سوريا لفترة من الزمن، وقالت عنه الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"،: "لو كمل في مصر كان بقاله شأن كبير".

- تزوج من السيدة فاطمة الصباغ، وانجب منها تامر حسني الفنان الشهير، وشقيقه حسام حسني مدير أعمال تامر، ثم انفصل عنها، وكان تامر بعمر السبع سنوات.

- قال تامر حسني، عنه في لقاء تلفزيوني مع الفنانة إسعاد يونس: "قابلته لما كبرت، ووالله حتى ما سألته أنت كنت فين ولا سبتنا ليه، أنا أصلا عايش برضاه هو وأمي".

- وفقا لكتاب التياترجي لوسام الدويك، الذي يحكي قصة الفنان منير مراد، تزوجت ميرفت شريف" ابنة الفنان حسني شريف، من الفنان الراحل منير مراد، وظلت معه حتى وفاته، وميرفت شريف شقيقة تامر حسني من الأب.

والد تامر حسني يغني مع والده - آه يا غربة