بعد غياب 7 سنوات.. أحمد مكي يعود للسينما مع كريم السبكي

محمد اسماعيل - القاهرة - تعاقد النجم أحمد مكي، على فيلم جديد من إنتاج أحمد السبكي، ليعود من خلاله مكي إلى السينما من جديد بعد غياب 7 سنوات منذ أن قدم فيلم "سمير أبو النيل" الذي لم يحقق النجاح المتوقع.

الفيلم الجديد تأليف وسام صبري، وأخراج كريم السبكي في أول تجربة كوميدية له.

وأكد أحمد السبكي في تصريحات خاصة، أن الفيلم جاري كتابته خلال هذه الأيام، ومن المقرر تصويره مع بداية الشهر المُقبل.

يذكر أن، أحمد مكي قام بعرض مسرحيته الجديد "حزلقوم" في السعودية، خلال الشهر الماضي.