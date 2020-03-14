محمد اسماعيل - القاهرة - تعاقد النجم أحمد مكي، على فيلم جديد من إنتاج أحمد السبكي، ليعود من خلاله مكي إلى السينما من جديد بعد غياب 7 سنوات منذ أن قدم فيلم "سمير أبو النيل" الذي لم يحقق النجاح المتوقع.
الفيلم الجديد تأليف وسام صبري، وأخراج كريم السبكي في أول تجربة كوميدية له.
وأكد أحمد السبكي في تصريحات خاصة، أن الفيلم جاري كتابته خلال هذه الأيام، ومن المقرر تصويره مع بداية الشهر المُقبل.
يذكر أن، أحمد مكي قام بعرض مسرحيته الجديد "حزلقوم" في السعودية، خلال الشهر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب 7 سنوات.. أحمد مكي يعود للسينما مع كريم السبكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.