بسبب كورونا..الملكة إليزابيث والأمير تشارلز وزوجته يلغون ارتباطاتهم

ميرنا وليد - بيروت - نظراً للأوضاع الراهنة حيث يتفشى فيروس "كورونا"، قامت ​الملكة إليزابيث​ بإلغاء كل ارتباطاتها العامة الأسبوع القادم.

وأعلن قصر بكنغهام عن الأمر، ونشر بياناً ورد فيه:"في إجراء وقائي منطقي ولأسباب عملية في ظل الظروف الراهنة، يتم إجراء تغييرات في الالتزامات اليومية للملكة في الأسابيع القادمة، بالتشاور مع الأسرة الطبية والحكومة، سيتم تغيير موعد زيارة صاحبة الجلالة القادمة لتشيشاير وكامدن.. ستستمر الاجتماعات كالمعتاد."

وأيضاً قامت بالأمر نفسه عائلة ​الأمير تشارلز​ حيث صرح متحدث باسم عائلة الأمير تشارلز في بريطانيا يوم أمس إن الأمير وزوجته كاميلا ألغيا جولتهما التي كانت مقررة إلى البوسنة وقبرص والأردن بعد نصيحة من الحكومة البريطانية.

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