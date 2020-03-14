شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين مشاهدة لـ تريلر فيلم الأنيمشن الجديد Soul والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركتا ديزنى، و pixar، عن التريلر الرسمي لفيلم الأنيمشن الجديد Soul، ومن المقرر أن يصل إلى دور العرض المختلفة حول العالم فى 19 يونيو المقبل، وذلك من خلال الحساب الرسمي للعمل على موقع التغريدات تويتر، الفيديو وصلت مدته إلى دقيقتين، و 20 ثانية، وحصد مشاهدات تقترب من 10 ملايين مشاهدة.

فيلم الأنيمشن Soul يدور حول مدرس موسيقى لطلاب المرحلة الإعدادية يدعى "جو"، الذى يحلم بـ لعب موسيقى الجاز على خشبة المسرح، منذ فترة طويلة، ولكن مع مرور الوقت يفقد جو حبه وشغفه بالموسيقى، ومن ثم تعرض لـ حادث الذى أدى إلى خروج روحه من جسده، ويجب عليه أن يجد طريقة للعودة مرة أخرى، وذلك بمساعدة روح طفولية.

الفيلم من بطولة أصوات تينا فاي، جيمي فوكس، جون راتزينبرجر، ديفد ديجز، فيليسيا رشاد، أحمد خليل طومسون.

كما ألغت شركة ديزنى، حدث إطلاق منصتها الأوروبية فى المملكة المتحدة، حيث كان مقررًا إطلاق منصة Disney Plus بسبب خدماتها المتدفقة ديزنى بلس، وذلك على خلفية إلغاء عدد من وسائل الإعلام حضورها وسط مخاوف متزايدة من احتمال السفر دوليًا بسبب فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

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وكان من المقرر عقد فعاليات إطلاق ديزنى بلس "Disney Plus"، على مدار يومين، هما يومى الخميس والجمعة، قبل إطلاق الخدمة فى 24 مارس 2020، وقالت ديزنى، إنها ستنظم بدلاً من ذلك مؤتمرًا صحفيًا تنفيذيًا لشركة ديزنى بلس "Disney Plus"، عبر البث الشبكى للأسبوع المقبل.

وقال بيان لشركة ديزنى، "نحن نقدر تفهمكم أن هذا القرار قد اتخذ نتيجة لوفرة من الحذر ومصالح الجميع"، ولك وفقًا لما نقله موقع "variety"، اليوم الثلاثاء.

وديزنى، ليست المؤسسة العالمية الأولى التى تلغى مشاركتها أو تنظيمها لأحداث جماهيرية، فقد سبقتها شركة فيس بوك، حيث قرر موقع فيس بوك الانسحاب من حضور مهرجان SXSW الصاخب فى أوستن بتكساس، بسبب المخاوف من تفشى فيروس كورونا المتنامى، وقال متحدث باسم فيس بوك لموقع Business Insider: "بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، لن تشارك شركتنا والموظفون فى SXSW هذا العام."