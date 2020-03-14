شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بائعة الكبدة.. مروة الأزلى فتاة شعبية متمردة على حالها مع "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة الشابة مروة الأزلى في بطولة مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامي والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تجسد في أحداث العمل شخصية فتاة شعبية تدعى "لوزا" تعيش في حارة إلا أنها متمردة على حالها ولديها طموحات كبيرة للوصول لأن تكون غنية وتمتلك الأموال.



مروة الازلى

مسلسل "البرنس" إنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحمد داش، حازم إيهاب، مروى الأزلى، إنعام الجريتلى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.



الفنانة مروة الازلى

ويسجل البرنس التعاون الثالث بين مروة الأولى والنجم محمد رمضان بعدما ظهرت معه في بداياتها الفنية وقدمت دور البطولة أمامه بفيلم "الألماني" عام 2011 الذي كان أولى بطولات رمضان المطلقة في السينما، وعادت للعمل معه مرة أخرى في مسلسل "زلزال" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى وجسدت شخصية راقصة تتزوج من صديقه خلال الأحداث.

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مروة الازلى فى مسلسل زلزال العام الماضى

وشاركت مروة الأزلي في بطولة فيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات وبطولة رانيا يوسف وخالد الصاوى وباسم سمرة، والمعروض حالياً في السينمات وجسدت خلاله شخصية بائعة كبدة في حارة شعبية تدعى زبادى، وتم تداول صورها بشخصيتها في الفيلم بكثافة على صفحات مواقع السوشيال الميديا مطلقين عليها "عود البطل" وهو عنوان أغنية حسن شاكوش وعمر كمال الجديدة.



مروة الازلى بشخصية زبادى بائعة الكبدة