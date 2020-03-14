محمد اسماعيل - القاهرة - نشر النجم الفرنسي جيمي جان لويس، صورًا وفيديوهات من داخل معبد الأقصر، عبر حسابه على إنستجرام.
وكشفت الصور والفيديوهات عن اهتمام لويس بالحضارة الفرعونية وانبهاره بها، وعلق "لويس" عليها: "الاستفادة الكاملة من التواجد في الأقصر هو الغطس في الماضي".
وزار لويس خلاله رحلته بالأقصر وأسوان مجموعة من المعابد الأثرية، إلى جانب مقربة توت عنخ أمون، كما زار لويس أمس الأهرامات، قبل عودته إلى فرنسا.
يذكر أن لويس جاء إلى مصر لحضور فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر السينمائي، والتي انتهت 12 مارس الجاري، حيث تم تكريمه من المهرجان، وعرض له فيلمين ضمن الفعاليات.
كانت هذه تفاصيل خبر النجم الفرنسي جيمي لويس ينشر صورًا وفيديوهات من معبد الأقصر: "الغطس في الماضي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.