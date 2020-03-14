النجم الفرنسي جيمي لويس ينشر صورًا وفيديوهات من معبد الأقصر: "الغطس في الماضي"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر النجم الفرنسي جيمي جان لويس، صورًا وفيديوهات من داخل معبد الأقصر، عبر حسابه على إنستجرام.

وكشفت الصور والفيديوهات عن اهتمام لويس بالحضارة الفرعونية وانبهاره بها، وعلق "لويس" عليها: "الاستفادة الكاملة من التواجد في الأقصر هو الغطس في الماضي".

وزار لويس خلاله رحلته بالأقصر وأسوان مجموعة من المعابد الأثرية، إلى جانب مقربة توت عنخ أمون، كما زار لويس أمس الأهرامات، قبل عودته إلى فرنسا.

يذكر أن لويس جاء إلى مصر لحضور فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر السينمائي، والتي انتهت 12 مارس الجاري، حيث تم تكريمه من المهرجان، وعرض له فيلمين ضمن الفعاليات.