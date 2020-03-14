شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة 8 ملايين دولار فى إيرادات فيلم The Gentlemen والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت إيرادات فيلم The Gentlemen لـ الممثل العالمى ماثيو ماكنهوي، بـ حوالى 8 ملايين دولار عن الأسبوع الماضى، ليصل بذلك مجمل الإيرادات إلى 110 ملايين و 558 ألف دولار، وبذلك يكون العمل الجديد استطاع من تخطى تكلفة ميزانيته التي وصلت إلى 18 مليون دولار أمريكى، فيلم The Gentlemen طرح في 24 يناير الماضى، والعمل من إنتاج شركة STX Entertainment، ويدور في إطار أكشن وجريمة.

وانقسمت إيرادات فيلم The Gentlemen، إلى 36 مليون و 158 ألف دولار أمريكى في دور العرض في الولايات المتحدة الأمريكية، و 74 مليونا و 400 ألف دولار في دور العرض المختلفة حول العالم، وحصل الفيلم الجديد على تقييم وصل إلى 8.1 على موقع "imdb".

ويدور فيلم الأكشن The Gentlemen حول رئيس عصابة للمخدرات، بريطاني الجنسية، يقرر بيع إمبراطوريته المربحة للغاية لسلالة من أصحاب المليارات في أوكلاهوما.

فيلم The Gentlemen من بطولة ماثيو ماكنهوي، تشارلي هونام، ميشيل دوكيري، جيريمي سترونج، كولين فاريل، هنري جولدينج، هيو جرانت، جيسون وونج، كريستوفر إيفانجيلو، إليوت سومنر، كلوي أروسميث، بريتاني اشورث، راسل بالوج، سيمون. ر. باركر، ستيف بارنيت، والفيلم من إخراج جاي ريتشي، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع إيفان أتكينسون، مارن ديفيز، الفيلم الجديد من إنتاج STX Entertainment.

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يذكر أن الممثل العالمى ماثيو ماكونهى كان قد انضم إلى موقع الصور إنستجرام في نوفمبر من العام الماضى، 2019، وذلك احتفالا بـ عيد ميلاده الـ 50، يوم 4 نوفمبر الماضى.

كما تم تعيين الممثل الحائز على جائزة الأوسكار كأستاذ في كلية Moody للاتصالات، والتي تبدأ هذا الخريف، ومن المقرر أن ينضم النجم العالمى إلى قسم Radio-Television-Filmالأذاعة والتليفزيون، بعد أن عمل كـمدرس بعدد فصول محددة منذ عام 2015، وشارك في تدريس فئة الإنتاج السينمائي مع أستاذ آخر، وهو سكوت رايس، للمساعدة في صياغة المنهج واستخدام تجربته السينمائية في إنتاج الأفلام وراء الكواليس.