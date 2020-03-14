شكرا لقرائتكم خبر عن إيوان ورنا سماحة يحييان حفل عيد الأم فى عمان 20 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة رنا سماحة لإحياء حفل عيد الأم بمدينة مسقط بسلطنة عمان يوم 20 من شهر مارس الجارى، ويشاركها في الحفل المطرب إيوان، وتطلق رنا سماحة أغنيتين قريبا تحملان عنوان "اسمه ايه"، و"حياتى تخصنى"، وهى من كلمات هانى صاور، وتوزيع الموسيقى أحمد عبد السلام.

من ناحية أخرى طرحت رنا مؤخراً أغنيتها الجديدة بعنوان "أميرة الحب"، وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع صوات أيدوجان، وتولى إخراج الكليب عادل سرحان، وظهر خلال الفيديو كليب لأول مرة الشاب الذي لعب دور حبيب رنا وهو محمد صندقلي، حامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2019، كما سجلت رنا أغنية سينجل جديدة بعنوان "مكسوف" لتكون مفاجأة للجمهور وقت طرحها على حسب قولها، والأغنية من كلمات وألحان أحمد عبد الفتاح، وتوزيع إسلام الحسن.

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ومن المقرر أن يتم طرحها بعد انتهاء عمليات المونتاج خلال الأيام المقبلة، معربًا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وقت طرحها، كما أحيت رنا سماحة، واحدة من حفلات رأس السنة 2020، داخل أحد فنادق القاهرة، وسط حضور جماهيري ضخم، وقدمت رنا خلال الحفل عدد من أغانيها، منها: "فيني وجع" و"همي كبير".

يُذكرأن رنا سماحة انتهت من تسجيل أغاني ألبومها الجديد، المُنتظر طرحه الفترة المقبلة، ومن ضمنه "عندى الجرأة"، "100 مليون عملة"، كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان فخرانى، وتوزيع حازم سعيد، والثانية "بقيت شبهك"، كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد الصاوى، وتوزيع أحمد عبدالسلام، والثالثة "رقصونى على الواحدة"، من كلمات وليد الغزالى، وألحان مدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب