بعد رحيلها.. ديانا حداد تدعو لجدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة ديانا حداد، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تدعو بها لجدتها بعد رحيلها أمس. وكتبت ديانا: "اللهم اغفر لجدتي الحنونة فلقد لحف جسدها التراب وارحمها وعافها واعف عنها وآنس وحشتها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واجعل روحها في عليين، رحمك الله جدتي وحبيبتي يا ريحة أمي الغالية". Advertisements وتوفيت صباح أمس الجمعة، جدة الفنانة ديانا حداد، وفقا لما أعلنته ديانا، عبر حسابها على "تويتر". وكتبت ديانا: "انتقلت إلى رحمة الله، حبيبتي وبركة العائلة جدتي الحنونة (والدة والدتي) رحمهما الله وغفر لهما، اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٠/٣/١٣، دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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