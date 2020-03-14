عالميا.. كورونا يضرب موسم الإنتاج السينمائي

أعلنت عدد من شركات الإنتاج العالمية أبرزها شبكة قنوات نتفليكس وشبكة Apple TV، عن توقف تصوير جميع أعمالها الدرامية التى يتم تصويرها الفترة الحالية، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، الذى اجتاح معظم دول العالم، وأدى إلى وفاة الآلاف.

وتعتبر أبرز المسلسلات التى تم إيقاف تصويرها من قبل شبكة

آبل، مسلسل جايسون موموا الجديد الذى عرض منه جزء واحد فقط See، ومسلسل For All Mankind، ومسلسل Servant، ومسلسل Mythic Quest، ومسلسل Lisey’s Story.

وجاءت قائمة المسلسلات التي أوقفت تصويرها شبكة نتفليكس، "مسلسل Lucifer، ومسلسل The Flash، بالإضافة

إلى مسلسل Young Sheldon، ومسلسل Super girl، ومسلسل Batwoman.

ولم تعلن شركات الإنتاج عن توقيت محدد لإعادة استكمال تصوير مسلسلاتها واكتف بالإعلان عن وقف تصوير المواسم الجديد من الأعمال الدرامية التي يتم تصويرها حالياً.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن آخر الاحصائيات العالمية لفيروس كورونا، تؤكد اصابة " 134153" شخصا في العالم، وتوفى 50457 حالة على مستوى العالم، ووصل الفيروس لــ123 بلد حتى الآن.