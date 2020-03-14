أثارت الفنانة زينة جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة تجمعها بالفنان سيد رجب على حسابها الشخصي بموقع "انستجرام". وعلقت زينة على الصورة: "كله يقول مبروك أنا وأستاذ سيد رجب"، دون توضيح سبب طلب المباركات ومناسبة هذه الصورة، مما جعل الجمهور يتسائل حول الأمر. واستأنفت زينة تصوير مسلسلها الجديد "جمع سالم" الذى تخوض به السباق الرمضاني المقبل، تأليف محمد ناير وإخراج ايمان الحداد ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودى وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان وتدر الأحداث درامي اجتماعي حول فكرة "التبني"، والعلاقات الأسرية. حول فكرة "التبني"، والعلاقات الأسرية. وتعود زينة بـ "جمع سالم" إلى الدراما بعد غياب العام الماضى حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" في عام 2018، وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب ونسرين أمين ومحمد شاهين ومى القاضي وحازم سمير وصفوة ومحمد أبو الوفا ومصطفى عبد السلام وهدى الاتربى وياسمين عادل وتأليف محمد الصفتى وإخراج زياد وشاحى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زينة تثير الجدل بصورة مع سيد رجب على "انستجرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.