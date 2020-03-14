كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام داغر يكشف لـ"الخليج 365 الفني" تفاصيل عمله الجديد في رمضان 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفنان حسام داغر، عن تفاصيل عمله في ست كوم "المحقق" بطولته، والذي سيعرض في رمضان 2020.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني" قال: "تدور أحداث العمل على غرار تيمة المحقق الذي يتولى التحقيق في عدة قضايا ليكشف اللغز من ورائها والتي تكررت في العديد من الثقافات والعمال الروائية الشهيرة مثل شيروك هولمز لسير آرثر كونان دويل أو هيركل بوارو ألجاثا كريستي، ولكنها تدور هذه المرة في إطار مصري كوميدي من خالل المحقق داغر".



الشخصية ترى نفسها عبقرية اليُشق لها غبار، ومساعده جاكسون الشخص الغبي الذي يقوده غباؤه أحيانًا لمساعدة المحقق داغر في كشف حلول بعض الجرائم والغاز دون قصد، تنضم إليهم الطبيبة إيمان.