"كمامة الفنانة أحلام" تُشغِل المغرّدين بالمجوهرات!

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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""الخليج 365"" من بيروت: ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة الكمامة المرصعة بالمجوهرات التي نشرها حساب يدعى "منول" عبر تويتر معلناً أنها "كمامىة الفنانة الإماراتية أحلام"، فتفاعل المغرّدون معها بقوة خاصةً بعدما أعادت أحلام نشرها عبر حسابها الخاص على "تويتر برحابة صدر.

وفيما انتقد البعض البحث عن التميّز والفخامة في أوقات الشدة والمرض، أكد محبوها بأنها تستحق التميّز في كل مجال.

يشار إلى أن أحلام تتفاعل كغيرها من النجمات مع انتشار الوباء عالمياً، وتنقل مستجداته لمتابعيها. وكان آخر ما أشارت إليه وصول فرقة دعم أطباء متخصصين من الصين إلى إيطاليا مع عتادهم لمساعدة الإيطاليين في محنتهم مع تفشي المرض بعدما نجحت الصين بالسيطرة عليه.

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