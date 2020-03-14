كيارا فيراغني تدعم مستشفيات ميلانو بمواجهة كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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""الخليج 365"" من بيروت: فقدت نجمة مواقع التواصل ومدونة الموضة كيارا فيراغني(Chiara Ferragni) جدتها في 8 آذار 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد. فتمردت عليه بإطلاق حملة هادفة دعماً للمستشفيات الإيطالية في إطار معركتها مع فيروس كورونا المتفشي بقوة في البلاد.

حيث أعلنت من خلال حسابها الخاص عبر "إنستغرام"_ الذي يتابعه أكثر من 18 مليون شخص_ أنها قررت اتباع طريقة العزل المنزلي إلى جانب عشرات الملايين من مواطي يلادها. فيما أطلقت بالتعاون مع زوجها مغنّي الراب فيديز حملة جمع المال دعماً لللمؤسسات الطبية في مدينة ميلانو. وكتبت معلقة: "أرجوكم أنشروا الرسالة ودعونا نساعد بعضنا البعض. لقد ارتكبنا جميعنا ذات الخطأ في البداية باستخفافنا بهذا الفيروس. والآن علينا بنشر الوعي وتوحيد الجهود وتكثيفها بتضامننا دعماً للمستشفيات لأن هناك الكثير من الإيطاليين يحتاجون للإستشفاء".

علماً أنها جمعت أكثر من 4 ملايين يورو بغضون أيام بفضل المعجبين الذين تفاعلوا مع الصورة التي نشرتها بهدف التوعية واضعة الكمامة الطبية في سياق مواجهة انتشار الوباء في إيطاليا.

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