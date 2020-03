كورونا يوقف تصوير مسلسلات نتفليكس وApple TV+

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

""الخليج 365"" من بيروت: قررت شبكة قنوات نتفليكس وشبكة Apple TV+ توقيف عمليات التصوير لجميع أعمالهما الدرامية خشية من إصابة فرق العمل بفيروس كورونا المستجد. حيث أوقفت الأولى تصوير مسلسل جايسون موموا الجديد الذي عُرِضَ منه جزءاً واحداً فقط هو See، والمسلسلات For All Mankind، Servant، Mythic Quest وLisey’s Story.

بينما أوقفت الثانية تصوير المسلسلات Lucifer، The Flash، Young Sheldon، Super girl، و Batwoman.

شركتا الإنتاج لم تُعلِنا التوقيت الجديد لاستئناف عملها واستكمال تصوير مسلسلاتها. فيما تشير التقارير العالمية لخسائر فادحة بصناعة السينما والدراما بسبب تفشى الفيروس covid19 الذي ضرب اقتصاد معظم دول العالم.

