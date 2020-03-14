مواقع التواصل تُعلِن خطوبة ياسمين صبري قبل تأكيدها

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""الخليج 365"" من بيروت: استمرت وتيرة الأخبار غير المؤكدة عن خطوبة الفنانة ياسمين صبري لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة بالإرتفاع، وسط صمتهما على مواقع التواصل الإجتماعي، فكان الأمرٌ محيّراً مع بروز بعض التقارير التي أكدت قرب موعد زفافهما!

وكانت أخبارهما قد تصدرت قائمة المواضيع الأكثر تداولاً عبر "تويتر" في مصر. حيث تداول رواد مواقع التواصل الصورة التي نشرها أحمد أبو هشيمة، عبر خاصية الـ"ستوري" من خلال حسابه الرسمي على "إنستغرام"، حيث تظهر يده ممسكة بيد سيدة تضع خاتماً كالخاتم الذي لاحظه الجمهور بإصبع ياسمين صبري في الفيديو الذي نشرته عبر "إنستغرام"، إلى جانب تطابق شكل السوارات بيدها مع تلك اليد الظاهرة في الصورة.

وفيما تباهت بعض المواقع بمزيدٍ من التفاصيل حول ارتباطهما مشيرةً إلى شروط "صبري" على العريس بمتابعة عملها الفني وموافقته، ذكرت مصادر أخرى أنه يريد الزواج سريعاً في شهر أبريل المقبل، وقبل شهر رمضان. غير أن البعض أشار إلى حفل زفاف ضخم يستعدان له في الصيف القادم! علماً أن المتابعين لحسابهما لاحظوا انعكاس وجه "أبوهشيمة" على زجاج نظارتها الشمسية في صورة أخرى التقطتها "سيلفي".



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ولقد نشر موقع "الموجز" المصري صورتهما معاً يداً بيد ناقلاً التأكيد الرسمي لخطوبتهما من قبل "أبو هشيمة". كما أكد موقع اليوم السابع على الخطوبة الرسمية بينهما. فيما انتشرت الصورة الرئيسية المرفقة أعلاه لهما معاً. وهي لقطة حديثة لم يُذكر مكان ومناسبة التقاطها حتى الآن!

"العريس المفترض" كتب على الصورة معلقاً: "حبيبتي my love" مضيفاً رسم "قلب"على صورة يده الممسكة بيد السيدة صاحبة خاتم "صبري" الماسي الذي ثمّنه المراقبون بـ200 ألف دولار أميركي باعتباره من الماس النقي بعيار 5.8 قيراط، وقيلَ أن تم تصميمه خصيصًا للعروس!

"أبو هشيمة" من مواليد العام 1975 أما "صبري" فولدت في العام 1987. أي أن الفارق العمري بينهما 12 سنة. وهو ما يراه رواد التواصل فارقاً عمرياً مناسباً لارتباطهما. فهل سيتم هذا الزواج بين صبري وطليق هيفاء وهبي منذ العام 2012؟

إنها مسألة وقت، وسيعرف الجمهور موعد زفافهما بعدما تناقلت المواقع الإخبارية تأكيد رجل الأعمال المصري أحمد أيو هشيمة عقد الخطوبة رسمياً بينهما بحفلٍ اقتصر الحضور فيه على عائلة كلٍ منهما!

يبقى أنهما لم يعلقا حتى فجر اليوم السبت بأي جديد عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الإجتماعي.، حيث ينتظر الجمهور التأكيد المباشر منهما.