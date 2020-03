شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقتان إثارة وتشويق لـ فيلم ليام هيمسورث الجديد Arkansas والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Lionsgate، أول تريلر لـ فيلم الإثارة والجريمة الجديدة Arkansas، الذى سيطرح في عدد محدد من دور العرض وبعض المنصات المنزلية، بداية من 1 مايو المقبل، ويدور فيلم فيلم Arkansas حول كايل وسوين، اللذان يعيشان بأوامر من ضابط مخدرات، مقره أركنساس يدعى فروج، ولم يلتقيا به أبدًا، لكن عندما تسير الصفقة بشكل سيء للغاية، فإن العواقب تكون قاتلة على الجميع.

فيلم Arkansas من بطولة فينس فون، جون مالكوفيتش ، ليام هيمسورث، كلارك دوق ،مايكل كينيث ويليامز، براد ويليام هينكي، باتريك مولدون، جيف تشيس، إيدن برولين، باري بريموس، يعقوب زخار، جاريد بانكينز، أدينا جالوبا، ديمي كاسترو.

كما أعلنت شركة Lionsgate عن وجود 3 أفلام أخرى لتكملة سلسلة أفلام Has Fallen، التي بدأت بـ فيلم Olympus Has Fallen، وطرح في عام 2013، ومن ثم تم طرح فيلم London Has Fallen، في عام 2016، ثم الجزء الثالث من السلسلة Angel Has Fallen الذى طرح في 23 أغسطس من العام الجارى.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline "، أن الحزء الثالث من السلسلة حقق إيرادات وصلت إلى 133 مليون و 365 الف دولار منذ طرحه في أغسطس الماضى، وبذلك يصبح مجموع الثلاث أفلام من السلسلة أكثر من 500 مليون دولار في شباك التذاكر العالمية.

وتدور أحداث الفيلم تكملة للجزء الثانى من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى، ويدور الفيلم فى إطار مطاردة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومع تتابع الأحداث يكتشف أن الهدف الرئيسى كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأمريكى ليتم استهدافه بطريقة أسهل.

شارك فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم جيرارد بتلر، ومورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.