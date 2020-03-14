شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الرابع من Greenhouse Academy يصل 20 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت Netflix أول تريلر للموسم الرابع من مسلسل Greenhouse Academy، استعدادا لطرحه 20 مارس الجارى، ويدور الموسم الجديد حول تعامل طلاب أكاديمية جرين هاوس مع آثار سلسلة من الأحداث المتفجرة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

مسلسل Greenhouse Academy، من بطولة جيسيكا أملي ، سينثيا كارمونا ، نادين إليس ، رينا هارديستي ، دالاس هارت ، بي جيه ميتشل ، أرييل مورتمان ، كريس أونيل ، بنيامين باباك ، فين روبرتس ، باركر ستيفنسون ، وجريس فان دين، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

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وأعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل Lost In Space، لـ موسم ثالث وأخير، ومن المتوقع أن يتم إصدار الحلقات الجديدة في عام 2021، يعد المسلسل إعادة اقتباس للقصة التى عرضت فى مسلسل يحمل نفس العنوان والذى تم عرضه عام 1965.

وتدور أحداث المسلسل في عام 2050، وبعد اختيار عائلة الـ Robinsons للسفر للفضاء للبحث عن كوكب جديد للعيش فيه بعد تدمير كوكب الأرض، تتعرض الرحلة للعديد من المفاجآت التى تخص البيئة الصعبة والغامضة التى يتواجدون فيها، وذلك حسبما نشر موقع " tvseriesfinale"".

المسلسل من بطولة مولي باركر، توبي ستيفنز، ماكسويل جنكينز، تايلور راسل، مينا سندول، اجناسيو سيريتشيو، باركر بوسي، براين ستيل، اميليا بورستين، رضا جافري، اجاي فرايز، شون باركس، سيبونجيل مالبو، كاري هيرويوكي تاجاوا، كيكي سوكزان، يوكاري كوماتسو، تم عرض الموسم الأول من المسلسل عبر الشبكة فى 13 أبريل من العام الماضى 2018، وحصل على تقييم 7.2 على موقع IMDB.