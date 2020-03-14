زينة تنشر صورة مع سيد رجب: "قولوا مبروك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة زينة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لها وهي تحتضن الفنان سيد رجب.

وكتبت زينة: "كله يقول مبروك أنا وأستاذ سيد رجب".

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ما نشرته أثار تفاعل متابعيها، البعض توقع عمل فني جديد يجمعهما، والبعض تعجب من الصورة وطالب بتوضيح من الفنانة.

الفنانة روجينا علقت على الصورة: "مبرووووووووك يا حبيبتى ربنا يوفقك"، وعلقت عبير صبري: "مبرووووك يا زوزو".

الصورة تم التقاطها على هامش مشاركة زينة وسيد رجب في فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي انتهت فعالياته مؤخرا.