محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة زينة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لها وهي تحتضن الفنان سيد رجب.
وكتبت زينة: "كله يقول مبروك أنا وأستاذ سيد رجب".
ما نشرته أثار تفاعل متابعيها، البعض توقع عمل فني جديد يجمعهما، والبعض تعجب من الصورة وطالب بتوضيح من الفنانة.
الفنانة روجينا علقت على الصورة: "مبرووووووووك يا حبيبتى ربنا يوفقك"، وعلقت عبير صبري: "مبرووووك يا زوزو".
الصورة تم التقاطها على هامش مشاركة زينة وسيد رجب في فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي انتهت فعالياته مؤخرا.
كانت هذه تفاصيل خبر زينة تنشر صورة مع سيد رجب: "قولوا مبروك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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