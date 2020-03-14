نصائح رامي جمال للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان رامي جمال، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، تدوينة يعلق بها على انتشار فيروس كورونا.

وكتب جمال: "الظروف الخاصة تتطلب تصرفات من نوع خاص، كل فرد في المجتمع عليه واجب حماية نفسه والمساهمة في حماية غيره و المجتمع ككل، انشروا الوعى بين الناس بالتصرفات السليمة، كفاية تلامس جسدى في السلامات، حافظ على نظافة أيدك دايما وماتقربهاش من وشك إلا بعد ما تغسلها بالميه والصابون كويس جدا".

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وأضاف رامي جمال: "تجنب أي تجمعات ملهاش لأزمة التزم دايما بالنشرات الرسمية من الجهات الرسمية وربنا يسلم الجميع.. الظروف سخفت والتسقيف للى بيعمل احتياطاته.. ربنا يحفظكم ويحفظ بلدنا".

وعلق رامي على ما كتبه: "أنا متفائل والله بس الحرص واجب بس أرجوكم نحترم الحدث وخطورته".

يُذكر أن الفنان رامي جمال، طرح مؤخرا ألبومه الجديد "أنا لوحدى" بالتزامن مع عيد الحب، ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.