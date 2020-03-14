محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان رامي جمال، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، تدوينة يعلق بها على انتشار فيروس كورونا.
وكتب جمال: "الظروف الخاصة تتطلب تصرفات من نوع خاص، كل فرد في المجتمع عليه واجب حماية نفسه والمساهمة في حماية غيره و المجتمع ككل، انشروا الوعى بين الناس بالتصرفات السليمة، كفاية تلامس جسدى في السلامات، حافظ على نظافة أيدك دايما وماتقربهاش من وشك إلا بعد ما تغسلها بالميه والصابون كويس جدا".
وأضاف رامي جمال: "تجنب أي تجمعات ملهاش لأزمة التزم دايما بالنشرات الرسمية من الجهات الرسمية وربنا يسلم الجميع.. الظروف سخفت والتسقيف للى بيعمل احتياطاته.. ربنا يحفظكم ويحفظ بلدنا".
وعلق رامي على ما كتبه: "أنا متفائل والله بس الحرص واجب بس أرجوكم نحترم الحدث وخطورته".
يُذكر أن الفنان رامي جمال، طرح مؤخرا ألبومه الجديد "أنا لوحدى" بالتزامن مع عيد الحب، ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح رامي جمال للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.