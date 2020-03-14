ليدى جاجا تدعم مرضى فيروس كورونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يزداد رعب الناس حول العالم من تفشى وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، فى ظل التزايد المستمر لحالات الإصابة والوفاة بمختلف دول العالم من الفيروس، لذا حرصت النجمة والمطربة الأمريكية ليدى جاجا، على مؤازرة الناس ومحاولة طمأنتهم بتأكيدها على تكاتف الجميع فى مواجهة المرض كشركاء فى هذا العالم.

النجمة العالمية ليدى جاجا، وجهت رسالة طمأنينة ودعم لكل المرضى والخائفين من الفيروس القاتل، حيث كتبت عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، : الآن من المهم أن تكون لطيفًا.. بالنسبة لأولئك المرضى أو الذين ليسوا مرضى، والخائفين.. نحن فى هذا معًا.. أحب هذا العالم.

وكان رئيس مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة، قد أدلى بشهادة أمام الكونجرس الأمريكي، قال فيها إن المسئولين عن الصحة العامة ناقشوا المعلومات عن فيروس كورونا فى قاعات لتدارس المسائل السرية فى مناسبات عديدة “يصعب حصرها”، لكنه قال إن هذه المعلومات لم يتم التعامل معها بوصفها سرية.

وكالة رويترز، نقلت فى تقرير، يوم الأربعاء الماضى، عن 4 من المسئولين فى الإدارة الأمريكية قولهم، إن البيت الأبيض أمر مسئولى الصحة الاتحاديين بوزارة الصحة والخدمات الانسانية باعتبار الاجتماعات الخاصة بتدارس الفيروس على مستوى عالى اجتماعات سرية.

وشاركت النجمة والمطربة الأمريكية ليدي جاجا، معجبيها عبر موقع الصور والتواصل الإجتماعي إنستجرام، فيديو جديد مؤخرا، بينما كانت تنقع نفسها في حوض الماء والثلج، وذلك عبر خاصية “الستوري”.

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النجمة العالمية البالغة من العمر 33 عاما، كشفت لمعجبيها عن روتين العلاج الذي تتبعه بعد العمل أو تقديم الحفلات على المسارح، والذي يتضمن نقع نفسها في الماء المتجمد.

وكانت ليدي جاجا تصور مشاهد أجدد فيديو كليباتها الذي يحمل اسم “Stupid Love”، والذي أطلقته قبل 4 أيام فقط وحصد حتى اللحظة 20 مليون مشاهدة، وكانت معظم لقطات الكليب مصورة في وسط الصحراء.

وشاركت ليدي جاجا مع نادي معجبيها الذين يطلقون على أنفسهم اسم Little Monsters أي “الوحوش الصغار”، قالت جاجا: أنا في الصحراء في حوض استحمام الثلج لأنني أحب معجبيي.

واستطرد ليدي جاجا قائلة: حتى إنكم على الجانب الآخر من الحوض.. انظروا أين أنتم. وعندها صورت الكاميرا الجانب الآخر من الحوض، وظهر أمامها حائط ضخم عليه شِعار نادي معجبيها Little Monsters والذي يتمثل بشكل يد على وشك أن تنهش شيئا ما، وقالت ليدي جاجا للمصور: “أرهم أين هم”، وأعادتها مرتين.