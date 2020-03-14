نشوى مصطفى تتعرض لإصابة بالغة بسبب الأمطار

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى عن تعرضها لإصابة بالغة، بسبب الأمطار الشديدة التي تعرضت لها البلاد.

الفنانة المصرية أصيبت برباط صليبي، بعد سقوطها على الدرج بسبب الأمطار، وروت ما حدث لها، بقولها: “اتزحلقت على السلالم من المية، وجالى رباط صليبى، الحمد لله والشكر لله على ما يقدره خير وشر، الخلاصة الإنسان ضعيف أوي، الله يشفي كل الناس”.

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وأضافت، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: “يا رب الحمد لله على النعم اللي مابنحسش بيها، يا رب الحمد لله على لطفك بينا، مش عارفة ازاي هقدر أقعد أسبوعين من غير حركة يا رب هون”.

تابعت: “أكتر حاجة مضيقاني إنى أول ما وقعت صرخت على ابني وكان نايم، قام مفزوع، ملامح وشه وفزعته وهو بيشيلني من الأرض وجعت قلبي، واللي مستغرباله ليه لما وقعت وأنا فى شدة الألم ماندهتش عماد وندهت عبدالرحمن، أظن عماد كان ممكن لو شافني من خضته يقع جنبي ومنلقيش حد يشيلنا احنا الاتنين، المهم خلو بالكم من نفسكم، ويا رب مايصيبكمش ضرر أبدا، دعواتكم”.

يذكر أنه يعرض حاليا للفنانة المصرية نشوى مصطفى برنامجها الجديد، والذي يحمل اسم “أمي ولا مراتي”، ويعرض في تمام الساعة 11 مساء على شبكة قنوات dmc.