شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تفشى فيروس كورونا.. نتفيلكس وApple TV+ تلغى استكمال تصوير مسلسلاتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كل من شبكة قنوات نتفليكس وشبكة Apple TV+، عن إلغاء استكمال تصوير جميع أعمال الدرامية التى يتم تصويرها الفترة الحالية على أن تطرح الشهور المقبلة، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، الذى اجتاح معظم دول العالم، وأدى إلى وفاة الآلاف.

ومن ضمن المسلسلات التى تم إيقاف تصويرها من قبل شبكة آبل، مسلسل جايسون موموا الجديد الذى عرض منه جزء واحد فقط See، ومسلسل For All Mankind، ومسلسل Servant، ومسلسل Mythic Quest، ومسلسل Lisey’s Story.

وجاءت قائمة المسلسلات التي أوقفت تصويرها شبكة نتفليكس، "مسلسل Lucifer، ومسلسل The Flash، بالإضافة إلى مسلسل Young Sheldon، ومسلسل Super girl، ومسلسل Batwoman.

Advertisements

ولم تعلن شركات الإنتاج عن توقيت محدد لإعادة استكمال تصوير مسلسلاتها واكتف بالإعلان عن وقف تصوير المواسم الجديد من الأعمال الدرامية التي يتم تصويرها حالياً.

ووفقا للكثير من التقارير الأجنبية، فإن صناعة السينما تتعرض لانهيار بشكل كبير، بسبب تفشى الفيروس بشكل كبير مما يمنع الكثير من شركات الإنتاج من استكمال التصوير، ووقف الكثير من الأعمال، وهو ما عرضهم لخسارة وصلت لعشرات الملايين التي تم إهدارها بشكل كبير بسبب التأجيلات.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن آخر الاحصائيات العالمية لفيروس كورونا، تؤكد اصابة " 134153" شخصا في العالم، وتوفى 50457 حالة على مستوى العالم، ووصل الفيروس لــ123 بلد حتى الآن.