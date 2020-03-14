شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فيديو البساط السحرى.. فيفى عبده فى ظهور كوميدى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية، فيفي عبده، جمهورها ومتابعيها، بمقطع فيديو كوميدى، جديد لها، عبر حسابها الشخصى بانستجرام، وهى تسخر من ظهورها وكتبت قائلة "يا لطيف الطف بعبيدك.. اسكوزمى أى كان بليف ات.. نعمتك حلوه يارب أمواااااه".

وقالت عبده فى الفيديو الكوميدى "إيه دا، إيه منظر الشفايف دى، وإيه البوء اللى أد كدا دا، يادي النيلة على اللي عاملينه في الأسناب، يا نهار أسود ومنيل قوليلي أروح فين يا جماعة، أعمل إيه انا مضطرة إنى أنزله عجبني شكلوا بصراحة، ضيعوا كل العصافير مننا".

وظهرت عبدهأول أمس، في مقطع فيديو كأنها تطير فوق الجليد، خلال تواجدها فى دولة لبنان، حيث أثار إعجاب جمهورها، وقالت: "ألحونى بقى شوفوا الجرأة اللى أنا فيها على الجليد مرة واحدة.. تخيلوا أنا بتزحلق كده على الجليد.. حلو أوى الجليد وأنا موجودة في لبنان دلوقتى .. ربنا أدانى بساط الريح اللى عاوز يوصل بالطريقة ده.. إيه رأيكم.. قولولى أي حاجة راضونى".

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وعلقت على الفيديو: "ربنا يحمى مصر والوطن العربي وادعولى أجى بالسلامة خلاص أنا لقيت سكتى جايالكم بمشيئة الله بحبكم أوى".

يشار إلى أن الفنانة فيفى عبده، شاركت الفنان عمرو سعد في أحد الفيديوهات، التي نشرتها المنتجة سارة الطباخ عبر حسابها على تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، حيث نشرت سارة مقطعين أثناء تواجدهم في رحلة خارج مصر، حيث عمرو سعد على تسجيل مقطع فيديو مع فيفى عبده، والتي قالت لعمرو: "أنا عاوزة مكرونة مش كورونا.. عاوزة سباكيتى.. لازانيا".