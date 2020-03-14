شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر تقترب من نهاية " فرصة ثانية" مع ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة آيتن عامر من تصوير نصف مشاهدها فى مسلسل " فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، والذى تنافس به فى سباق دراما رمضان المقبل، حيث تصل عدد ساعات التصوير لـ 17 ساعة يومياً، وذلك سعياً للانتهاء من معظم المشاهد قبل حلول الشهر الكريم وتفادى ضغوط الصيام.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى ووفاء عامروأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

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وعرض لآيتن عامر خلال الأيام الماضية مسلسل "الأخ الكبير" على شاشة قناة "cbc" والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل، ويشارك في بطولته محمد رجب، وهبة مجدي، وعبير صبري، ودينا فؤاد، ومحمد عز، وأشرف زكي، ومحمود حجازي، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.