بيلي إيليش تؤجل حفلاتها بسبب فيروس كورونا: "سنعود قريبًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت المطربة الأمريكية الشابة بيلي إيليش، عن تأجيل جميع حفلاتها المقررة في هذا الشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا العالمي.

ونشرت إيليش، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صورة من إحدى حفلاتها، وعلقت قائلة: "تم تأجيل جميع حفلاتي المقررة في مارس، لكن العروض القليلة الأولى كانت نعمة، سنعود قريبًا، أكثر أمنًا وصحة".

وكانت إيليش قد بدأت الشهر الماضي جولتها الغنائية بين عدد من المدن الأمريكية، وكانت ستمتد حفلاتها حتى مايو المقبل.

وفازت النجمة الأمريكية الشابة بيلى إيليش بجائزة أفضل أغنية رقميا على مستوى العالم لسنة 2019 من الاتحاد الدولى لصناعة التسجيلات الصوتية "IFPI"، بأغنية "Bad guy"، وهى الأغنية الخامسة المنفردة للفنانة البالغة 18 عاماً من ألبومها الأول، وحصدت انتشاراً عالمياً واسعاً،أما كليب الأغنية على يوتيوب، فحصد حوإلى 809 ملايين مشاهدة.

فرانسيس مور ، الرئيس التنفيذى لمعهد IFPI قالت، "إن بيلى إيليش قد اجتاحت العالم بصوتها المذهل والقوى، فهى فنانة أيضًا تعالج قضايا مهمة مثل الصحة العقلية فى كلماتها التى تلقى صدى واضحًا لدى معجبيها فى جميع أنحاء العالم"