شائعات تحولت لحقيقة.. قصة ارتباط أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أمس، ارتباطه رسميًا بالفنانة ياسمين صبري، مؤكدًا أن عقد القران سيكون قريبًا.

وقد جاء هذا الإعلان الرسمي، بعد الكثير من الشائعات والتكهنات التي أثيرت حولهما خلال الأيام الماضية.

المحطة الأولى

فالبداية كانت مع صورة نشرتها الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكانت ياسمين ترتدي نظارة شمس سوداء، وظهر في النظارة أن ياسمين تجلس مع أحد الأشخاص.

ولكن عندما تم التركيز في لقطة مكبرة على عدسة النظارة، توقع الكثير بأن هذا الرجل الذي ظهر معها خارج مصر، هو رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بسبب قرب الشبه بينهما.

المحطة الثانية

بعدها نشر رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، صورة، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وهو يمسك بيد فتاة، معلنًا ارتباطه بها، دون أن يكشف عن هوية هذه الفتاة.

ولكن نجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الكشف عن هوية هذه الفتاة، بعد أن قاموا بمطابقة المجوهرات التي ظهرت في يدها، بالمجوهرات التي كانت ترتديها ياسمين صبري في إحدى الصور التي نشرتها سابقًا، عبر حسابها على إنستجرام.

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ومن هذه اللحظة، اقتربت الشائعات من الحقيقة، وبدأ المواقع تتعامل مع الخبر بأنه واقع رغم عدم تأكيد أحد الطرفين.

المحطة الثالثة

بعد يوم واحد فقط، من إعلان أبو هشيمة الغامض، قرر في اليوم التالي الكشف عن الحقيقة دون أي غموض، ليعلن ارتباطه رسميًا بالنجمة الجميلة ياسمين صبري، مؤكدًا في تصريحات صحفية أن عقد القراَن سيكون قريبًا جدًا، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

اهتمام الجمهور بأخبار ياسمين، وضع اسمها في صدارة الأكثر بحثًا على جوجل أمس بأكثر من 100 ألف عملية بحث.

يذكر أن ياسمين صبري، سبق وكشفت عن مواصفات فتى أحلامها، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، وقالت إنها تفضل الارتباط بـ "رجل طويل ومن غير شنب ومن غير كرش ورياضي أسمر أو قمحي اللون وعينه سوداء وشعره ناعم، وله لحية خفيفة".

وأضافت صبرى: "يجب أن يكون "هادئ وراسي ومتفتح لكل حاجة مختلفة ورومانسي ويجب أن يكون حساس، وألا يكون نحنوح وملزق"

وقالت "إنها تفضل الرجل البيتوتى المعتمد على نفسه صاحب القرار وليس سلبي"، و استطردت: "عايزاه عنده طموح، ولازم يصرف عليا، لأني مش هصرف على نفسي، ونعيش على قدنا ويكون محدود ماديًا مش لازم يبقى غني"، مشيرة إلى أنها تبحث عن هذا الفتي وفي حالة التوصل إليه ستقابله وستلتقط معه بعض الصور وتنشرها على حسابها على السوشيال ميديا.

ما قالته ياسمين كان المرجع لجمهور وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد هوية أبو هشيمة، حيث اسقطوا ما قالته ياسمين على المواصفات الشكلية لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.