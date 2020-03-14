نجوم مسرح مصر يفاجئون مصطفى خاطر في منزله للاحتفال بعيد ميلاده (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان مصطفى خاطر، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو من احتفال أصدقائه بعيد ميلاده.
وظهر في الفيديو الفنان محمد عبدالرحمن "توتا"، والفنان محمد أسامة " أوس أوس" إلى جانب اثنين أخرين من الأصدقاء وهو يفاجئون مصطفى خاطر في منزله للاحتفال بعيد ميلاده.
الفنان مصطفى خاطر علق على الفيديو: "أحلى مفاجأة من أعز الناس".
يذكر أن مصطفى خاطر من مواليد 15 مارس 1985، وانطلق مع عروض تياترو مصر للفنان أشرف عبدالباقي
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