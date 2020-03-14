نجوم مسرح مصر يفاجئون مصطفى خاطر في منزله للاحتفال بعيد ميلاده (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان مصطفى خاطر، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو من احتفال أصدقائه بعيد ميلاده.

وظهر في الفيديو الفنان محمد عبدالرحمن "توتا"، والفنان محمد أسامة " أوس أوس" إلى جانب اثنين أخرين من الأصدقاء وهو يفاجئون مصطفى خاطر في منزله للاحتفال بعيد ميلاده.

الفنان مصطفى خاطر علق على الفيديو: "أحلى مفاجأة من أعز الناس".

يذكر أن مصطفى خاطر من مواليد 15 مارس 1985، وانطلق مع عروض تياترو مصر للفنان أشرف عبدالباقي