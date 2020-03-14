مي سليم "أبيض وأسود" ورحمة حسن في ديزني.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - بهاء حجازي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال الـ 24 ساعة:

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة نالت إعجاب متابعيها.

ساندي

شاركت الفنانة ساندي، جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بتعملو ايه والنبي احكولي الفراغ هيقتلني".

هند رضا

نشرت الإعلامية والفنانة هند رضا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية كاجوال في الشارع.

مصطفى جاد

نشر الملحن مصطفى جاد، صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، جمعته بزوجته الفنانة كارمن سليمان، وابنه زين، وعلق عليها: "العائلة دوما تأتي أولا".

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مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها.

شيرين رضا

نشرت الفنانة شيرين رضا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها في ديزني لاند، أمام تمثال والت ديزني.

غادة عبدالرازق

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها في سيارتها وهي ترتدي نظارة شمسية كبيرة.

مي سليم

نشرت الفانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بالأبيض والأسود، من أحدث جلسة تصوير.

عمرو سلامة

نشر الفنان عمرو سلامة صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها مرتديا ماسك، وعلق عليها: "مش عارف بجد الناس خايفة ليه!".