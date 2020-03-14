تامر عاشور يشكو سارة الطباخ للنقابة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إن الفنان تامر عاشور، أبلغه رسميا بشكواه ضد المنتجة سارة الطباخ.

وأضاف رمضان في تصريح خاص لمصراوي، أن الفنان تامر عاشور سيتقدم بشكوى رسمية ضد المنتجة سارة الطباخ، الأحد المقبل".

واستكمل رمضان: "سارة لطباخ لم تلتزم بعقدها مع تامر عاشور كما أكد لي، وإنها لم تضيف له أي جديد خلال الـ6 أشهر الأولى من التعاقد، لا في الإنتاج، ولا الدعاية، وقد لجأ للنقابة لفسخ التعاقد بينهما".

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وهاجم الفنان تامر عاشور، المنتجة سارة الطباخ مالكة شركة "إيرث برودكشن"على خلفية الأزمة الأخيرة بينهما بسبب ألبومه الجديد الذي تنتجه.

وكتب عاشور، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "أنا على يقين كامل بإن اللي مالوش صوت بيبقاله صوت لما اللي ليه صوت يتكلم عنه ولذلك - قررت عدم الرد في موضوع المنتجة دي ".

وأضاف: "نقابة المهن الموسيقية هى المسؤولة عن فنانين مصر - شكرًا".

وكانت سارة الطباخ، قد أعلنت عن تعاقدها رسميًا مع تامر عاشور في سبتمبر من العام الماضي، وذلك عقب أزمتها مع المطرب محمد الشرنوبي.