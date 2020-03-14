رسائل إنسانية لهنا الزاهد في العاصفة: "افتحوا العمارات ووزعوا البطاطين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها، بـ"تويتر"، عدة تدوينات لمطالبة متابعيها بالمساعدات الإنسانية، في ظل التغييرات المناخية الصعبة التي تمر بها البلاد الاَن.

وكتبت هنا عبر حسابها بموقع تويتر: "ياريت اللي ينزل من البيت لأي ظرف ياخد معاه بطانيات عشان في ناس ميتة من البرد في الشارع. ربنا يكرمكوا".

وأضافت في تغريدة تالية: "افتحوا أبواب العماير عشان الكلاب و القطط يستخبوا فيها".

Advertisements

وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام" وعبر خاصية الأستوري، : "يا جماعة في مطاعم وتطبيقات عاملة تخفيض على الدليفري بلاش نطلب أكل دليفري، عامل الدليفري اللي هيوصلك الأكل ممكن يموت، ويا ريت نقاطع المطاعم دي".

وتشهد مصر حالة من الطقس السئ منذ أمس الخميس، ومن المرجح أن تستمر حتى مساء غدا السبت.