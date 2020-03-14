من إخراج زميله بمسرح مصر.. حامد الشراب يطرح "بلاش تروح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: طرح الفنان الشاب حامد الشراب، نجم مسرح مصر، أغنيته الجديدة "بلاش تروح"، عبر قناة "Workshop Production". الأغنية من كلمات وائل حمزة، وألحان حامد الشراب، وتوزيع شادى عويضة، وإخراج نجم مسرح مصر ابرام سمير وعبد الله صبري. الأغنية حققت 10 الآف مشاهدة، بعد 24 ساعة من طرحها.

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