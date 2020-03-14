بالفيديو: درة تنفي شائعات زواجها وتستعد لـ"حرملك 2" لرمضان القادم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 مارس 2020 01:42 صباحاً - دائماً ما تلاحق الشائعات العديد من النجوم والنجمات، سواء بالزواج والارتباط من الوسط الفني أو خارج، وكذلك شائعات الحمل والانفصال. وكانت النجمة التونسية درة آخر ضحايا زواجها السري، حيث ظهرت في لقاء مع برنامج "إنسايدر بالعربي" وهي تنفي فيه الشائعات التي طالتها الفترة الأخيرة، وخاصة شائعة ارتباطها وزواجها بالراحل نور الشريف.



وقالت درة في الفيديو: "الفنان نور الشريف لم ألتقِ به إلا مرات قليلة جداً، وأنا أعتبره مثل والدي ولم تربطني به أي لقاءات قوية أو حتى مناسبات اجتماعية، فكيف أتزوج بشخص أكبر مني بـ40 سنة، فالشائعات تخرج بشكل مستمر وتزعجني جداً".



وأضافت النجمة درة: "الفنّان الراحل نور الشريف له كل الاحترام وكذلك أسرته، وفي الحقيقة هذه الشائعات تضايقني، وأقول لمروجيها (ربنا يهديكم)".



وعند سؤالها عن سبب عزوفها عن الزواج وعن موعد ارتباطها المنتظر، قالت: "أنا لست ضد الرجالة، وكل امرأة من حقها الزواج ولكني لم أجد الرجل المناسب بعد. ولكني سأتزوج قريباً إن شاء الله، ولست عازفة عن الزواج ولكن النصيب لم يأت بعد. الإعلام يهتم كثيراً بالجانب الشخصي وتحديداً فكرة زواجي، لكن أستطيع أن أقول إنّني سوف أتزوج إن شاء الله لكن لا أستطيع التأكيد أن زواجي سوف يكون قريباً".



وأشارت درة عن دخولها الماراثون الرمضاني القادم قائلة: "سأشارك بالموسم الثاني من مسلسل حرملك مع العديد من النجوم سوريا كباسم ياخور، وجمال سليمان، وسلافة معمار".



ولا تزال الفنانة مستمرة في تصوير الجزء الثاني من مسلسل "حرملك" الذي بدأ تصويره منذ أسابيع في إمارة العين بالإمارات العربية المتحدة، حيث من المُقرّر أن يعرض المسلسل في شهر رمضان القادم، بمشاركة العديد من نجوم العالم العربي وعلى رأسهم الفنان جمال سليمان، ونادين خوري، وهبة نور، وسلافة معمار، وسامر المصري، وقيس شيخ نجيب، ورنا أبيض، والعمل من تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحاق.



فيديو تنفي شائعات زواجها وتشكو من كثرة الشائعات المزعجة

