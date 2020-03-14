حقيقة هروب أسد من السيرك المصري الأوروبي

تداول عدد من مروجي الإشاعات ونشطاء السوشيال ميديا، صورة لأسد، وعلقوا عليها، قائلين: هروب أسد من السيرك القومي لنادي الشمس مصر الجديدة والأسد مطلق في الشارع وعامل ذعر .. الخبر ده حقيقي.
ومن ناحيتها نفت الصفحة الرسمية لسيرك المصري الاوروبي، تلك الإشاعة، وجاء ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: السيرك المصري الاوروبي سيرك فاتن الحلو ينفي إشاعه هروب أسد من
يذكر أن عائلة الراحل إبراهيم الحلو تحافظ على ريادتها لفنون السيرك المصري الأوروبي وعلى وجودها في قمة هرم فنون السيرك في مصر والعالم العربى منذ تأسيسها وتقدم حفلاتها الصباحية للمدارس والمسائية لجماهير الأسرة المصرية والعربية.
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