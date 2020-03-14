شاهد .. دينا الشربيني تروج لفيلمها الجديد

روجت الفنانة دينا الشربيني، لفيلمها الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

ومن المقرر عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" في عيد الفطر

القادم، وذلك وفقاً لما اعلنته الشركة المنتجة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول تجربة الزواج، وهل إذا عاد الزمان بالأزواج إلى الوراء، هل

سيتزوجوا مرة أخرى من زوجاتهم أم لا؟ وكيف أثر الزواج سلبًا؟، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين، وهم:" كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، غادة عادل، محمد ثروت "، من اخراج: أحمد الجندي، وتأليف: أيمن وتار.