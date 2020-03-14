تعرف علي موعد عرض "ريد بول.. سر الملك" لمحمد منير

قررت قناة MBC مصر اذاعة برنامج "ريد بول.. سر الملك" للنجم محمد منير كل جمعة في تمام العاشرة إلا ربع، على مدار 6 حلقات تبدأ من اليوم. إلا ربع، على مدار 6 حلقات تبدأ من اليوم. برنامج "ريد بول.. سر الملك" من تقديم الكاتب عمر طاهر. ويذكر ان اخر اعمال محمد منير أغنية بعنوان "مهموم" والتي حققت 4 مليون مشاهدة بموقع اليوتيوب

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