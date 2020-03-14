ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ مقطع فيديو على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عدد من الأشخاص الصينيين وهم ينزعون عنهم الكمامات الطبية، وذلك بعد الاعلان عن احتواء فيروس كورونا في ووهان في الصين.

وعلّقت نجوى على الفيديو قائلة: "البلدان المسؤولة هيك بتشتغل على حالها".

الجدير ذكره ان نجوى كانت قد نصحت الجمهور مؤخرا على صفحتها الخاصة بالتوقي من فيروس كورونا دون جعله وسواسا، قائلة: "توقوا كتير بس ما تتوسوسوا"، اي ضرورة الانتباه، من دون ان يجمّدوا حياتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم تعلّق على احتواء الوباء في ووهان-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.