ميرنا وليد - بيروت - خرجت الفنانة الكويتية من أصل إيراني ​لجين مشعل​، عن صمتها للرد على شائعة خطيرة انتشرت عنها بشأن وفاتها في الأيام الماضية، مؤكدة أنها كانت محتجزة في مستشفى للطب النفسي.

وظهرت مشعل في مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيه إنها ذهبت إلى السفارة الإيرانية وقامت بإجراء فحوصات لها.

وأوضحت لجين أن سبب غيابها هو أنها كانت محتجزة داخل مستشفى الطب النفسي، مستنكرة الشائعات طالتها ووصفتها بـ"العيب".

وقالت إنها شخصية صريحة، ولو واحدة غيرها لما كشفت أنها ذهبت للعلاج النفسي حتى لا يقال عنها "مجنونة".

ويشار الى أن الصحافي نايف الشمري سبق أن نفى الخبر كاتبا عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: وفاة الفنانة لجين مشعل إشاعة مغرضة...اتقوا الله في حياة الناس مو لعبة ترى عندهم أهل وناس.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- لجين مشعل تخرج عن صمتها وترد على شائعة وفاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.