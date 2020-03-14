قرار بإلقاء القبض على اخت دنيا بطمة

ميرنا وليد - بيروت - اصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش قرارا يقضي بإلقاء القبض على ​ابتسام بطمة​ أخت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​، ووضعها في السجن، لتبيّن تورطها في قضية عصابة "حمزة مون بيبي"، وذلك بعد الانتهاء من التحقيق مع المصممة المغربية ​عائشة عياش​، واعترافها أن ابتسام بطمة كانت تمتلك الرقم السري لحساب "حمزة مون بيبي" على احد موقع التواصل الاجتماعي، لكن لم يصدر بعد اي قرار بحق دنيا بطمة.

وكان تمّ ترحيل عائشة مؤخراً من الإمارات بطلب من سلطات بلدها، وتم إعتقالها فور وصولها إلى المطار، والتحقيق معها أمام قاضي التحقيق بمدينة مراكش المغربية مساء الجمعة، والذي أمر بحبسها في حالة اعتقال بسجن الوردية بالمغرب، وتم توجيه اتهامات لها بالمشاركة في بث صور وأقوال تمس بسمعة الغير، من دون الموافقة المبدأية للمعنيين بالأمر.

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