عاصي الحلاني يدعو للمرضى

ميرنا وليد - بيروت - دعا الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ لشفاء المرضى ودفع البلاء والوباء عن الجميع، في ظل انتشار فيروس كورونا بشكل كبير، كاتبا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحوّل عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، اللهم اشفي مرضانا واحفظ بلادنا يا أرحم الراحمين..!".

الجدير ذكره ان عاصي الحلاني كان قد اعلن مؤخرا إلغاء حفله المقبل في مصر بعد اتخاذ مجلس الوزراء المصري قرارا يقضي بإلغاء الحفلات والتجمعات بسبب انتشار فيروس الكورونا.

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