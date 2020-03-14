هجوم لاذع على بوست مالون..والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - تعرّض المغني العالمي ​بوست مالون​ لهجوم كبير من قبل الصحافة العالمية وعدد من المتابعين بعد أن قرّر عدم تأجيل حفلاته القادمة بسبب فيروس كورونا، كما فعل زملاءه المغنيين، الأمر الذي شكّل ضجة كبيرة، الا انه لم يرد على الانتقادات التي يتلقاها بشأن ذلك.

الجدير ذكره انه إنتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من حفلة بوست مالون ظهر فيه غريب الأطوار، فوقع على المسرح، وقلق عليه محبوه، معتبرين أنه كان تحت تأثير المخدرات، ما أجبره على الخروج عن صمته وتوضيح ما جرى على المسرح، نافيا كل الإشاعات ومؤكدا على انه كان سعيدا.

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