نبيل شعيل لسكان الكويت: لسنا بمجاعة وفي الغزو لم ينقصنا شيء

متابعة بتجـــــــــرد: وجّه النجم الكويتي نبيل شعيل عبر فيديو نشره في حسابه على إنستغرام رسالة عتب وتوعية للعالم، إذ قال «لدي الكثير من الكلام الذي سأقوله كمواطن كويتي يحب الكويت ويحب الإخوان الوافدين الذين يعيشون على أرض الكويت».

وأضاف أن الحكومة الكويتية قامت بتوفير كل وسائل الراحة والسلامة للمواطنين والمقيمين، مبيناً أن ما حدث في الأسواق نتيجة الهلع لدى المواطنين من كثرة الشائعات وذهابهم لشراء الخبز وإحداث أزمة وصراع بينهم، وبيّن أن الحكومة قامت بتوفير تطبيق على الهواتف الذكية يتم عبره توفير الخبز لكل سكان دولة الكويت، مستنكراً الهجوم الذي يحدث على الأسواق بسبب مروجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقال: «اشدعوة احنا مو بمجاعة، إذ في غزوا الكويت لم ينقصكم شي».

وتابع أن الحكومة الكويتية كل ما تطلبه هو أن يبقى كل من يقيم على أرض الكويت ولم تستخدم الأسلوب الجبري مثلما حدث في الصين التي تمكنت السيطرة على مواطنيها وفرض الإقامة الجبرية في المنازل وإغلاق أبواب المنازل عليهم بالشمع الأحمر.

وطالب بلبل الخليج كل من يسمع ويرى الفيديو بالمحافظة على سلامته وسلامة أبنائه وأخذ الحيطة والحذر.