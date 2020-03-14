بسبب هذه الصورة فهرية ايفجن تتعرض للتنمر وتوصف بالقبيحة

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت الممثلة التركية فهرية إيفجن متابعي حسابها على “إنستغرام” بنشر صورة جديدة لها أثارت الجدل في أوساط المتابعين.

وظهرت فيها بشعر مسرح ومشدود إلى أعلى وهو ما كشف كامل مساحة جبينها والفراغات في مقدمة شعرها. ورغم أن الصورة حازت أكثر من 585 ألف إعجاب وأن العديد من المتابعين أثنوا على جمال إطلالتها، إلا أن بعضهم توجهوا إليها بالانتقادات اللاذعة التي وصلت إلى حد السخرية والتنمر القاسيين.

ومما جاء في التعليقات: “هذه ليست أنت، صورة سيئة للغاية” و”صورة غريبة” و”صورة صادمة لماذا نشرتها؟” و”اسوأ صورة” و”قبيحة” و”صلعاء”.

ويشار إلى أن الممثلة أثارت الاهتمام مؤخراً بسبب تصريحات صحافية أدلت بها حيث شكت غياب زوجها النجم التركي بوراك أوزجيفيت المستمر.

Advertisements

وقالت إنه لا يحضر كثيراً إلى المنزل بسبب انشغاله بتصوير مسلسله الجديد “قيامة عثمان” الذي يعرض حالياً ويحقق نجاحاً كبيراً.

وعلقت: “بات “يغيب كثيراً بسبب انشغاله بالتصوير وأنا وابني كاران ونفتقده ولا نراه بشكل مستمر لكنني أتفهم كلّ ما يمر به”.

ونفت ما يتم تداوله عن حدوث خلافات بينهما، مؤكدة: “هذه الشائعات تضحكنا كلما قرأناها ولا نفهم سبب نشرها. بوراك يغيب بسبب عمله لا أكثر”.