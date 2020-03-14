بالصورة الأولى لهما معاً – أحمد أبو هشيمة يكشف تفاصيل خطبته ياسمين صبري

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متابعة بتجـــــــــرد: أعلن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة رسمياً عن خطوبته من النجمة ياسمين صبري، في تصريحات صحافية لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، ووافق على نشر الصورة الأولى لهما معاً، مؤكداً ارتباطهما بشكل رسمي، وأن الخطوبة تمت بحفل عائلي بسيط اقتصر على المقربين فقط.
وعن موعد الزفاف قال: “الزفاف سيتم بأقرب وقت وسوف أعلن عنه قبلها”.
وأفادت بعض المصادر الصحفية أن شرط ياسمين الأساسي للموافقة على هذه الزيجة كان عدم إبتعادها عن التمثيل وهو ما رحب به رجل الأعمال بل أكد أنه سيدعمها بفنها ولن يتدخل في إختياراتها الفنية.
وكانت ياسمين صبري أعلنت منذ أكثر من عامين انفصالها عن زوجها الأول ولم تكشف عن الأسباب وقتها، ثم أكدت في أكثر من لقاء تلفزيوني أنها لا تمانع الزواج مرة أخرى بشرط أن ترتبط بشخص طموح ووسيم وثري.
يُذكر أن ياسمين تخوض سباق الدراما الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “فرصة تانية” ويشاركها البطولة آيتن عامر وهبة مجدي ودياب وأحمد مجدي.
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