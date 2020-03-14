قابس سينما فن.. في الدّار

متابعة بتجــــــــــرد: التزاما بما يحتمه السياق العام في البلاد وحرصا منا على سلامة جمهورنا وضيوفنا، يتوجه فريق قابس سينما فن إلى تحويل الدورة الثانية المبرمجة من 03 إلى 11 أفريل 2020 إلى مهرجان رقمي، حيث نعمل على استكمال الاستعدادات التقنية واللوجستية اللازمة لتأمين عروض ومسابقات الأفلام والفنون البصرية على المحامل الرقمية.

فيما سيتم برمجة بقية نشاطات المهرجان من ندوات وتدريبات وعروض فنية خلال الأشهر الموالية للبرمجة الرقمية، في توجه لتحويل مشروع قابس سينما فن إلى نشاط يمتد على كامل السنة وهو الهدف الذي يصبو إليه المهرجان منذ تأسيسه.

وسنوافيكم قريبا بتأكيد موعد المهرجان وتفاصيل العروض والمسابقات.